Analystenkommentare sorgten für teils noch deutlichere Kursbewegungen. So sackten die Aktien von ArcelorMittal am Cac-40-Ende um mehr als vier Prozent ab. In den vergangenen Monaten habe der Stahlkonzern mehr Hochöfen runtergefahren als gedacht, schrieb der Experte Andrew Jones von der Schweizer Grossbank UBS. Gleichzeitig seien die Kosten wegen der Energiepreise in die Höhe geschnellt. Die Barmittel für weitere Aktienrückkäufe hält der Fachmann zunächst für begrenzt.