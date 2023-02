Vor dem Hintergrund einer sich weiter aufhellenden Unternehmensstimmung haben die Aktienmärkte Europas am Dienstag nachgegeben. Im Grossen und Ganzen habe sich die Wirtschaftsaktivität im Februar verbessert, resümierte Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK. Diese positive Entwicklung im Euroraum und auch in Grossbritannien habe zugleich dazu beigetragen, dass am Anleihemarkt die Renditen gestiegen seien. Erwartet werde nun verstärkt, dass die Zentralbanken in den kommenden Wochen die Zinsen etwas stärker anheben anheben dürften, sagte er.

21.02.2023 18:18