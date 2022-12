In dieser Woche steht ein "Fed/EZB-Doppelwumms" bevor, wie die Devisenmarktexperten der Commerzbank die Leitzinsentscheidungen in den USA und der Eurozone am Mittwoch und Donnerstag nennen. Dabei habe es die EZB-Präsidentin Christine Lagarde schwerer als ihr Pendant Jerome Powell in den USA, wo mit etwas gutem Willen schon eine Trendumkehr bei der Inflation erkennbar sei.