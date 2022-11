Die Anleger lavierten weiterhin zwischen den ausstehenden Ergebnissen der US-Zwischenwahlen, steigenden Zinsen und den anstehenden US-Inflationsdaten am Donnerstag hin und her, kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. "Grundsätzlich hofft man am Markt, dass die Wahl nicht zu einem 'Buy the Rumors, Sell the News'-Effekt führt und sich die Kursgewinne der vergangenen Handelstage wieder in Luft auflösen, sobald die Ergebnisse feststehen", so Oldenburger.