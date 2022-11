Europas Aktienmärkte sind am Mittwoch nach einem richtungslosen Verlauf den US-Börsen gefolgt und haben an ihre Vortagesgewinne angeknüpft. Marktbeobachtern zufolge setzen die Anleger an der Wall Street darauf, dass die US-Notenbank Fed bei ihren künftigen Zinsanhebungen vorsichtiger vorgehen wird. Erwartet wird, dass die Fed ihr hohes Straffungstempo auf der nächsten Zinssitzung Mitte Dezember bereits etwas verringert. Vom Protokoll der vergangenen Fed-Sitzung, das an diesem Abend veröffentlicht wird, werden dazu nun Hinweise erhofft.

23.11.2022 18:44