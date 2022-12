Während der Technologiesektor in Europa mit minus 0,6 Prozent Branchenschlusslicht war, zählte die Ölbranche mit plus 0,5 Prozent zu den Gewinnern. Grund war eine Erholung der Rohölpreise, nachdem Russland drohte, die Ölförderung zu kürzen, wenn die von den G7-Ländern auferlegte Preisobergrenze für Rohöl-Exporte des Landes überschritten werde. Nicht nur in London legten Ölaktien daraufhin zu. Im EuroStoxx zogen auch Eni und Totalenergies an.