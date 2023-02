Der EuroStoxx 50 verlor am Vormittag 1,36 Prozent auf 4199,86 Punkte. Am Freitag hatte er noch den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht. Ähnlich schwach wie der Eurozonen-Leitindex präsentierte sich am Montag der französische Cac 40 mit minus 1,41 Prozent auf 7131,60 Punkte. Der britische FTSE 100 - am Freitag noch auf Rekordhoch - sank um 0,91 Prozent auf 7829,71 Zähler.