Marktexperte Andreas Lipkow verwies auch auf den üblichen "Maieffekt" an den Finanzmärkten. "Die Impulse nehmen zum Ende der Berichtssaison ab und die nachrichtenlose Sommerzeit rückt stärker in die Wahrnehmung der Marktteilnehmer", so Lipkow. Hinzu kamen Warnsignale aus der grössten Volkswirtschaft des Euroraums. Das Ifo-Geschäftsklima fiel überraschend deutlich. Zuvor war das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer sechs Monate in Folge gestiegen. "Der Rückenwind nach der Corona-Pandemie hat an Kraft verloren", merkte Volkswirt Jörg Zeuner von der Fondsgesellschaft Union Investment an. "Der deutschen Wirtschaft wird es schwerfallen, in den kommenden Quartalen viel Schwung zu gewinnen."