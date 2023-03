Banken und Finanzwerte erholten sich von den Verlusten am Vortag. Das Rettungspaket dämpfe die Sorgen über einen grösseren Ansturm auf die Credit Suisse und Auswirkungen auf andere Institute in der ganzen Welt, schrieb Susannah Streeter vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown. Die stark angeschlagene Schweizer Grossbank Credit Suisse hatte sich bei der Notenbank Kredite von bis zu 50 Milliarden Franken (knapp 51 Mrd Euro) gesichert. Zudem kündigte die Bank am frühen Donnerstagmorgen den Rückkauf von bestimmten Euro- und Dollar-Anleihen im Volumen von drei Milliarden Franken an. Mit diesen Schritten will die Credit Suisse das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen. Die Aktie machte einen Sprung von 23,8 Prozent.