In einer Hinsicht haben die Probleme der US-Banken aber ihre positive Seite. "Nach den Bankenpleiten in den USA preist der Markt jetzt eine langsamere Gangart bei den Zinserhöhungen ein", betonte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets an. Allerdings blieben die US-Verbraucherpreise am Nachmittag abzuwarten. "Eine höher als erwartete Inflation könnte hier den Schalter wieder umlegen", warnte Molnar.