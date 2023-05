Durchwachsen war die Entwicklung im Versicherungssektor. Nicht gut kamen die Zahlen von Zurich Insurance an. Der Druck auf die US-Tochter Farmers habe alle Blicke auf sich gezogen, schrieb Analyst Philip Kett von Jefferies in einer Studie. Dort seien die Bruttoprämien um drei Prozent zurückgegangen, wohingegen man am Markt mit einem Anstieg um vier Prozent gerechnet habe. Die Aktie sank um 2,4 Prozent. Besser sah es bei der niederländischen Aegon aus. Gute Quartalszahlen verhalfen dem Wert zu über sechs Prozent Aufschlag.