An Europas wichtigsten Aktienmärkten ist es am Mittwoch aufwärts gegangen. Nach dem enttäuschenden Handelsverlauf am Dienstag setzten die Märkte zu einem erneuten Versuch nach oben an. Der EuroStoxx 50 gewann am Mittag 1,15 Prozent auf 4216,23 Zähler. Der französische Cac 40 stieg zuletzt sogar um 1,35 Prozent auf 7183,06 Punkte, während der britische FTSE 100 mit 0,71 Prozent auf 7537,03 Zählern der Festlandsentwicklung nur teilweise folgte.

29.03.2023 12:12