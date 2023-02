Spektakuläre Ausnahme in dem verhaltenen Markt war ein Nebenwert. Die Aktie von Zur Rose , bekannt als Mutter der Online-Apotheke DocMorris, legte zur Handelseröffnung fast eine Kursverdoppelung hin, um sich dann bei einem Plus von über 30 Prozent einzupendeln. Das Unternehmen will das Geschäft in der Schweiz an die Handelskette Migros verkaufen, um sich auf das Wachstum in Deutschland zu konzentrieren. Der Schritt sei so etwas wie ein "Befreiungsschlag" für die Online-Apotheke, hiess es am Markt. Zur Rose stärke damit die Kapitalstruktur, fokussiere sich mehr und die Erlöse aus der Transaktion machten das Unternehmen so gut wie schuldenfrei, betonte Analyst Volker Bosse von der Baader Bank./mf/mis