Den Chemiesektor belasteten die Verluste des Schwergewichts Linde . Der Dax-Konzern wendet dem Börsenplatz Frankfurt den Rücken zu. Damit müsste das Unternehmen dann auch seinen Platz im deutschen Leitindex Dax räumen. Am Aktienmarkt kamen die Pläne nicht gut an. Linde fielen um 7,5 Prozent. Starke Quartalszahlen des französischen Konkurrenten Air Liquide konnten nicht verhindern, dass der Chemiesektor am Ende des Feldes lag - auch wenn die Aktie der Franzosen um 4,1 Prozent stieg. So standen auch die Papiere des Kunststoffkonzerns Covestro unter Druck, dessen Gewinnausblick vorsichtiger wurde.