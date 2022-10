An den europäischen Börsen hat sich nach den starken Bewegungen in der ersten Wochenhälfte am Donnerstag ein verhaltenes Geschäft eingestellt. Der EuroStoxx 50 trat am Donnerstagmittag mit 3450,58 Zählern auf der Stelle. Der französische Cac 40 tat es ihm gleich und stagnierte bei 5979,61 Punkten, während der britische FTSE 100 mit 0,1 Prozent auf 7046,26 Punkte leicht nachgab.

06.10.2022 11:58