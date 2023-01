Am Nachmittag stehen weitere US-Daten an. "Neben den Baubeginnen und -genehmigungen liefert der Philadelphia-Fed-Index eine weitere Indikation für die Stimmungslage im Industriesektor. Die vergleichbare Fed-Umfrage im Grossraum New York hat mit dem überraschenden Rückgang bereits enttäuscht", merkten die Volkswirte der Helaba dazu an.