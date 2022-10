Die so schwungvolle Erholung an den europäischen Börsenplätzen vom Wochenbeginn scheint sich einmal mehr als kurzfristige technische Reaktion zu entpuppen. Nach den deutlichen Gewinnen am Vortag hat sich Ernüchterung breit gemacht. Der EuroStoxx 50 verlor am Mttwochmittag 1,17 Prozent auf 3443,42 Zähler. Der französische Cac 40 tendierte mit 1,1 Prozent Abschlag auf 5976,99 Punkte ähnlich schwach, während der britische FTSE 100 um 1,24 Prozent auf 6998,80 Punkte sank.

05.10.2022 12:09