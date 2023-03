Um die Mittagszeit sank der EuroStoxx 50 um 0,59 Prozent auf 4171,10 Punkte, während der französische Cac 40 0,68 Prozent auf 7082,75 Punkte verlor. Damit hielten sich die beiden Börsenbarometer aber deutlich besser als der US-Markt, der am Mittwoch mit deutlichen Kursabschlägen auf die neuerliche Zinsanhebung durch die Fed sowie Aussagen von US-Finanzministerin Janet Yellen reagiert hatte. Doch auch in New York zeichnete sich zuletzt eine Stabilisierung ab.