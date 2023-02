Mit Blick auf die Branchen Europas gab es um die Mittagszeit herum keine Verlierer. Am schwächsten zeigte sich der Versicherungssektor mit plus 0,1 Prozent sowie der Chemiesektor mit plus 0,2 Prozent. Favorisiert wurde die Telekombranche , die um 1,8 Prozent stieg. Das war zuvorderst der Aktie von Vodafone geschuldet. Sie stieg um 3,6 Prozent und knüpfte damit an ihre kurz vor dem Handelsschluss am Vortag eingeheimsten kräftigen Gewinne an.