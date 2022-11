Die Kursentwicklung der Einzelwerte war geprägt von einer ganzen Reihe von Unternehmensergebnissen. Zu massiven Kursveränderungen kam es in den meisten Fällen zwar nicht, auf die Entwicklung der Einzelsektoren hatten die Quartalsberichte gleichwohl Einfluss. So liess eine erhöhte Gewinnprognose von Engie die Versorger an die Spitze der Einzelsektoren treten. Die Aktie von Engie zog ihrerseits um 3,7 Prozent an. Zudem hatte auch RWE besser als erwartet abgeschnitten, wobei die Kursgewinne hier aber geringer ausfielen.