Die verhaltene Entwicklung an den europäischen Börsen hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Bei geringen Schwankungen traten die Kurse am Mittag mehr oder minder auf der Stelle. Der EuroStoxx 50 legte um knapp 0,1 Prozent auf 4178,51 Punkte zu. Der französischen Cac 40 verzeichnete ebenfalls ein überschaubares Plus von 0,15 Prozent auf 7088,10 Punkte, während der britische FTSE 100 zuletzt 0,18 Prozent auf 7865,21 Zähler gewann.

18.01.2023 12:11