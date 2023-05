Positiv gestimmt waren die Anleger am Montag am ehesten im Immobilienbereich, dessen Teilindex Stoxx Europe 600 Real Estate sich mit einem Anstieg um 0,3 Prozent am besten schlug. Passend dazu waren die Titel des deutschen Branchenunternehmens Vonovia im EuroStoxx der Spitzenreiter mit 1,2 Prozent Plus.