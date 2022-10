Die etwas höher als erwartet ausgefallene Inflation in den USA hat den Anlegern in Europa am Donnerstagnachmittag kräftig zugesetzt. Die Börsen gaben ihre moderaten Gewinne ab und sackten tief in die Verlustzone. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel zuletzt auf Tagestief mit minus 2,15 Prozent auf 3259,78 Punkte. Der französische Cac 40 büsste 1,74 Prozent auf 5717,24 Punkte ein und in London verlor der FTSE 100 zuletzt 1,33 Prozent auf 6735,07 Zähler.

13.10.2022 15:34