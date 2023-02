Gefragt waren in diesem Marktumfeld besonders Immobilien- und Technologiewerte. Der Stoxx Europe 600 Real Estate führte das Branchentableau mit einem Plus von fast sieben Prozent an. So lasten hohe Zinsen auf den Immobilienbewertungen und verteuern zudem Immobilienkäufe. Entspannung beim Leitzins weckt also Hoffnung auf eine Geschäftsbelebung. Nicht allzu weit dahinter folgten der Technologiewerte- und der Autoindex. Der Zahlungsdienstleister Adyan führte in diesem Umfeld den Eurostoxx mit einem Plus von gut 13 Prozent an.