An den Märkten sei Vorsicht angesagt, so Analyst Pierre Veyret vom Broker ActivTrades angesichts der Sorgen um die weltweite Konjunktur. Zudem hätten die schwachen Zahlen der US-Regionalbank First Republik ein Schlaglicht auf die Risiken des Finanzsektors geworfen. Gute Zahlen der Google -Mutter Alphabet und von Microsoft verhinderten unterdessen noch stärkere Abgaben an den Märkten.