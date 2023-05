Nachdem die US-Verbraucherpreise am Vortag keine klaren Signale geliefert hatten, ziehen weitere US-Preisdaten am Nachmittag das Interesse auf sich. "Als Frühindikator der Preisentwicklung wirft die US-Notenbank Fed ein wachsames Auge auf die Erzeugerpreise", so Marktexperte Christian Henke vom Broker IG Markets. Der Anstieg sollte "nicht über der Marktprognose liegen, ansonsten könnten die wieder aufgekommenen Hoffnungen auf einen baldigen Zinsgipfel schnell verpuffen."