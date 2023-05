Die Aussichten für das zweite Halbjahr sind manch einem Experten zufolge trotzdem nicht allzu rosig. Marktstratege Robert Greil von Merck Finck erwartet, "dass die Eurozone in diesem Jahr zwar knapp an einer Rezession vorbeischrammen wird." Damit verschiebt sich die Perspektive zu den konjunkturellen Aussichten. "Nach den jüngsten eher schwachen Wirtschafts- und Inflationsdaten ist aus der Zinsangst wieder Rezessionsangst geworden", so Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Bevor der Aktienmarkt vielleicht im zweiten Halbjahr ein Ende der Zinserhöhungen feiert, könnte es also erst noch einmal runter mit den Kursen gehen."