Zur Schwäche neigte der Automobilsektor. "In dieser Branche scheint der erste Schwung in Hinblick auf eine potentielle Konjunkturerholung weg zu sein", merkte Marktexperte Andreas Lipkow an. Aktien von Stellantis gaben um 1,6 Prozent nach. Der Autokonzern habe in den USA zwar positiv überrascht, in Europa aber enttäuscht, schrieb Analyst Daniel Roeska von Bernstein angesichts der jüngsten Zahlen. Zudem seien die Lagerbestände gestiegen. Noch stärker ging es mit den Ölwerten nach unten. Der Sektor folgte damit den Vorgaben aus den USA und Asien. Sorgen über eine weltweite Konjunkturabschwächung belasteten./mf/stk