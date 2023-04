Nicht ganz so spektakulär waren die Zahlen eines anderen französischen Unternehmens: Der Reifenhersteller Michelin hatte nach einem von Analysten so erwarteten starken Start ins Jahr die Prognose bestätigt. Der Konzern profitierte davon, dass er anteilig mehr teurere Produkte verkaufen und zudem höhere Preise durchsetzen konnte. So konnte der rückläufige Absatz mehr als kompensiert werden. Die Aktie zog etwas an, auch Autowerte insgesamt waren gefragt.