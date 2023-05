Im europäischen Branchenvergleich setzten sich am Freitag Ölaktien an die Spitze, die von den wieder gestiegenen Ölpreisen profitierten: Der Subindex im marktbreiten Stoxx Europe 600 gewann 1,7 Prozent. Die Notierungen waren zuletzt wegen der Sorgen um die weltweite Konjunktur unter Druck geraten. Auch Bankaktien zogen an. Die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank hatten zuletzt ihre Leitzinsen erneut moderat angehoben - und erstere Hoffnungen auf eine Pause im Zinserhöhungszyklus nicht bestätigt. Banken gelten über ihr Einlagengeschäft als Profiteure steigender Zinsen.