Mit den Notenbanksitzungen morgen und am Donnerstag würden noch zwei grosse Brocken vor den Investoren liegen, sagte ein Börsianer. Die heutigen Daten hätten zwar die Erwartung geschürt, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch ihr hohes Tempo aus den Zinserhöhungen nehmen könnte. Einige Investoren begleite aber die Furcht, dass Fed-Chef Jerome Powell doch noch weiter "ein Falke" bleibe. Vorausgesetzt, dem ist nicht der Fall, so könne am Dienstag aber dennoch der Startschuss für ein Weihnachtsrally gefallen sein. Am Donnerstag folgen auf das Fed dann noch die Schweizerische Nationalbank und die Europäische Zentralbank.