Nachdem diese Aussagen am Vortag an der Wall Street zum Schluss mit deutlichen Avancen quittiert worden waren, kehrte heute in der Eröffnungsphase bereits wieder ein gewisse Ernüchterung ein. Die Verluste im US-Markt führten denn auch dazu, dass der hiesige Markt am späten Nachmittag schwächelte und der SMI unter die Marke von 11'300 Punkten zurückfiel. Grundsätzlich sei der Aufwärtstrend aber weiter intakt, hiess es von Händlerseite. "Eigentlich will der Markt nach oben", fasste es einer zusammen. Das zeige sich etwa daran, dass die Anleger zumindest am Vortag aus den Fed-Aussagen einfach das herausgelesen hätten, was sie hören wollten und den Rest negierten.