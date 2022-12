Im Fokus bleiben die Aktien der Credit Suisse (+6,3 Prozent auf 2,868 Fr.), die nach einer wilden Achterbahnfahrt aktuell deutlich im Plus stehen. Händler verweisen dabei auf das Anrecht zur laufenden Kapitalerhöhung. Dieses hat sich nämlich mit 4,1 bis 10,2 Rappen ebenfalls in einer sehr weiten Spanne bewegt. Die Anteile der Bank stehen seit Beginn der Kapitalerhöhung verstärkt unter Druck. Am Vortag hatte der Titel bei 2,654 Franken ein Rekordtief erreicht. Ob die beschwichtigenden Worte des Präsidenten von heute den Aktienkurs positiv beeinflusst haben, ist laut Händlern nicht ganz klar. Die Glaubwürdigkeit der Bank habe schon etwas gelitten, heisst es am Markt. Axel Lehmann hatte am Morgen in einem Bloomberg-Interview gesagt, die Vermögensabflüsse seien gestoppt.