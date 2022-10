Zwar hat sich der Leitindex SMI am Nachmittag wieder etwas von den Kursverlusten des Vormittags erholt, vermochte sich jedoch - nicht zuletzt wegen eines leichteren Schwergewichts - nicht in positives Terrain zu hieven. Die Laune der Anleger bleibt gedrückt, kommentierte ein Börsenexperte. "Viele, die sonst aktiver sind am Markt, halten aktuell die Füsse still." Das sehe man auch an den recht tiefen Handelsvolumina.