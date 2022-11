Wenn Anleger zugriffen, dann vereinzelt bei zyklischen Aktien wie ABB (+0,5 Prozent). Die Partizipationsscheine von Schindler büssten nach einem freundlichen Verlauf am Ende 0,4 Prozent ein. Laut der Deutschen Bank, die die Papiere neu mit einer Kaufempfehlung bedenken, bleibt China für die global agierenden Lifthersteller der wichtigste Absatzmarkt. In Adecco (-1,2 Prozent) übten sich die Anleger im Vorfeld von Zahlen am Donnerstag in Zurückhaltung.