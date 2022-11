Mit dem Ende der Berichtssaison seien nun wieder Konjunkturdaten verstärkt in den Fokus der Investoren gerückt, hiess es ausserdem. Die am frühen Nachmittag veröffentlichten deutschen Inflationsdaten für den November fielen zwar etwas besser aus als erwartet. Ökonomen sahen in ersten Reaktionen darauf aber noch keinen Grund zur Entwarnung. Auch die US-Notenbank Fed steht mit einer für den morgigen Mittwoch erwarteten Rede von Jerome Powell im Zentrum. Der Fed-Chef könnte dabei die jüngsten Erwartungen hinsichtlich einer etwas weniger restriktiven Geldpolitik nicht in dem Masse erfüllen, wie es die optimistischsten Erwartungen aktuell einpreisten, meinte ein Händler - deshalb habe wohl auch der Druck gegen Handelende deutlich zugenommen.