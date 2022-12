Allgemein wird auch in den nächsten Tagen mit einem +impulsarmen Handel zwischen den Jahren" gerechnet. Tagesthema am Berichtstag waren die weiter voranschreitenden Corona-Lockerungen in China. So hebt das Land ab dem 8. Januar die Quarantäne-Pflicht für Einreisende auf. Besonders positiv reagierte darauf der Sektor der Luxusgüterhersteller-Hersteller in Europa.