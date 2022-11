Laut Markteilnehmern fehle es an Impulsen, um die Märkte nachhaltig in die eine oder andere Richtung zu bewegen. Denn auch die Signale durch Konjunkturdaten aus den USA fielen uneinheitlich aus. So hatte sich etwa die Stimmung der US-Einkaufsmanager stärker als erwartet eingetrübt und auch die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosengeld ist gestiegen. "Es scheint so, dass in den USA die massiven Zinsanhebungen der US-Notenbank zu einer grossen wirtschaftlichen Belastung werden," sagte ein Analyst. Dies nähre die Hoffnungen, dass die US-Notenbank Fed bei den nächsten Zinsschritten etwas vorsichtiger vorgehen könnte. Positive Signale gab es von den Neubauverkäufen in den USA, zudem hat sich auch die Stimmung der US-Verbraucher weniger stark eingetrübt als erwartet.