Dass sich im SMI das kleine Plus aus dem frühen Handel im Tagesverlauf in Abgaben verwandelte, lag nicht zuletzt auch am Meinungsumschwung der Anleger hinsichtlich der defensiven Schwergewichte. Novartis drehten im Verlauf ins Minus (-0,6%), während Nestlé ein kleinen Plus von 0,2 Prozent über den Tag retteten. Einzig Roche (+0,6%) konnten mit einer guten Pharmameldung punkten. Die Basler haben für ein Alzheimer-Testverfahren die US-Zulassung erhalten.