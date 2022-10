Auch gehe er davon aus, dass die Talsohle des Bärenmarktes noch nicht erreicht sei, da der Aktienmarkt eine Rezession noch nicht vollständig eingepreist habe. Zumindest in den USA folge die Erholung ausserdem auf die drittschlechteste Performance des Aktienmarktes in den ersten neun Monaten eines Jahres seit 1931. Von Konjunkturseite her erreichten den Markt am Nachmittag derweil noch einige Neuigkeiten aus den USA. Die Aktivität des Verarbeitenden Gewerbes verlangsamte sich im September zwar stärker als erwartet, nahm aber dennoch weiter zu. Händlern zufolge interpretierten Anleger dies als Kaufsignal.