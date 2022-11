Dabei wäre die Stimmung eigentlich ganz gut gewesen, wie ein Marktteilnehmer betonte. Das zeigte sich auch an den Aktienmärkten Deutschlands, Frankreichs und Grossbritanniens, die mit Gewinnen aus dem Handel gingen. Zahlreiche Unternehmen hätten letzte Woche gute Neunmonatszahlen präsentiert und die Inflationsrate in den USA sei zum zweiten Mal in Folge gesunken, betonte der Experte. "Das waren positive Faktoren, die sich auch heute noch ausgewirkt haben." Wenn China zudem nicht mehr an seiner Zero-Covid-Strategie festhalte, seien weltweit positive Auswirkungen auf die Märkte zu erwarten, sagte er. Die gute Stimmung zeigte sich Händlern zufolge auch an den Handelsvolumina, die sich etwa 10 Prozent über dem Durchschnitt der letzten zehn Tage bewegten. "Die Anleger wollen wieder mehr im Aktienmarkt aktiv sein, Gewinne realisieren und auch umschichten", sagte ein Marktteilnehmer. Und für einen Einstieg sei der Zeitpunkt aktuell günstig.