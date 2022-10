Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag den Verlust vom Freitag mehr als wettgemacht. Der Leitindex SMI hat zeitweise gar die Marke von 10'600 Punkten überschritten, die er zuletzt am Dienstag geknackt hatte. Allerdings verlor er gegen Handelsschluss noch etwas an Schwung und schloss unter dem Tageshoch. Die freundliche Stimmung wurde von Zinshoffnungen angetrieben, nachdem die US-Notenbank Fed am Freitag erklärt hatte, nach November die Zinszügel wohl wieder etwas lockerer zu lassen. Angetrieben wurde diese Annahme am Berichtstag zusätzlich durch schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturzahlen in den USA.

24.10.2022 18:15