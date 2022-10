Auf Achterbahnfahrt waren indes die Aktien der Credit Suisse, die sich zwischen plus und minus zwei Prozent bewegten und letztendlich um 0,8 Prozent fester schlossen - dies trotz negativer Analystenstimmen. Goldman Sachs und Jefferies hatten ihre Kursziele für die Titel der Grossbank gesenkt. Laut Goldman Sachs droht der CS ein Kapitaldefizit von 4 bis 8 Milliarden Dollar im Jahr 2024. Dem widersprach die CS selbst aber in den vergangenen Tagen. Die Bank will am 27. Oktober über ihre neue Strategie informieren.