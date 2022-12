Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Dienstag klar im Minus beendet und den Stabilisierungsversuch vom Vortag damit bereits wieder abgebrochen. Als Hauptgrund für die klaren Abgaben wurden erneut Aussagen einer Notenbank genannt. Spielverderber war dieses Mal die Bank of Japan (BoJ), die die Spanne, in der sich die langfristige Anleiherenditen bewegen sollen, lockern will. Das wurde an den Märkten als Schritt hin zu einer strafferen Geldpolitik gewertet. "Nach dem Reigen an Zinserhöhungen in der Vorwoche wechseln nun also auch die Japaner in das Lager der Falken", sagte ein Marktanalyst dazu.

20.12.2022 18:15