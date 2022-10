Die Titel des Industrieunternehmens ABB (+6,2%) schlossen ebenfalls stark im Plus, nachdem die Aktien am Vortag wegen der Abspaltung der Turboladersparte Accelleron verloren hatten. Mehrere Institute senkten am Dienstag zwar ihr Kursziel, dies allerdings lediglich um den Wert von Accelleron. Aufwärts ging es auch mit weiteren typischen Zyklikern wie Adecco (+4,9%) oder Holcim (+3,9%). Der Zementkonzern gab eine Übernahme in den USA bekannt.