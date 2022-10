An der Spitze befanden sich bei Handelsschluss mehrere Titel, die im bisherigen Jahresverlauf sehr deutliche Verluste hinnehmen mussten und jüngst zu einer Erholung angesetzt haben. So standen Sonova mit einem Plus von 4,7 Prozent an der Spitze der Tabelle. Die Titel des Hörgeräteherstellers büssten 2022 bislang fast 40 Prozent ein. Bei VAT (+3,5 Prozent) beträgt der Jahresverlust sogar rund 55 Prozent. Auch Adecco (+3,5 Prozent) schlossen am Handelstag an die Erholungstendenzen der vergangenen Woche an. Straumann (+3,0 Prozent) gehören ebenfalls zu dieser Kategorie, wenn auch die Erholungsphase schon etwas länger andauert.