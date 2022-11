(Ausführliche Fassung) - Paukenschlag bei den beiden grossen deutschen Sportartikelkonzernen Puma und Adidas : Puma-Chef Björn Gulden könnte ausgerechnet zum grösseren fränkischen Lokalrivalen wechseln. So teilte Adidas am Freitagnachmittag mit, dass sich der Konzern in Gesprächen mit Gulden als möglichem Nachfolger von Noch-Chef Kasper Rorsted befinde. Zuvor hatte Puma angekündigt, dass Gulden nach neun Jahren an der Spitze seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde.

04.11.2022 16:26