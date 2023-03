Freundt war im November auf Björn Gulden gefolgt, der zu Adidas wechselte. Der neue Puma-Chef setzt zunächst auf Kontinuität. Jedoch will er die Märkte USA und China stärker in den Mittelpunkt rücken. Hier soll Puma Marktanteile gewinnen. Vor allem den Marktanteil in China bezeichnete er mit Blick auf die deutlich grösseren Rivalen Adidas und Nike als "nicht zufriedenstellend". Die Marktbedingungen des durch die Corona-Pandemie stark beeinträchtigten Geschäfts in China sollen sich dabei wieder normalisieren. Freundt will in der chinesischen Region in diesem Jahr wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. Und innerhalb der nächsten zwölf Monate will er Investoren auf einem Kapitalmarkttag über seine nächsten Ziele informieren.