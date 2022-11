Der Sporthandelsverbund Intersport will seine Läden aufhübschen und neue Filialen eröffnen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/2022 (bis 30.9.) hätten die Händler bereits 12,5 Millionen Euro in ihre Läden investiert, teilte Intersport Deutschland am Montag in Heilbronn mit. Für das Geschäftsjahr 2022/2023 sollen weitere 12 Millionen Euro dazukommen.

28.11.2022 11:56