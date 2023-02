Die Gesamtbewertung des Unternehmens liegt damit bei zweieinhalb Milliarden Euro und fällt in etwa nur halb so gross aus wie noch im Dezember spekuliert. Allerdings hatten die Eigentümer bereits Ende Januar nur noch bis zu 3,4 Milliarden Euro anvisiert. Der erste Handelstag für die Ionos-Aktien ist am Mittwoch im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.